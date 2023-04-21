Сами по себе темные пигментные пятна при варикозной патологии не опасны и приносят лишь косметический дискомфорт. Но пигментация кожи при варикозе свидетельствует о прогрессировании патологии и переходе ее в стадию, требующую скорейшего хирургического вмешательства, или о внутреннем кровотечении при разрыве вены. Дальнейшее затягивание с лечением может привести к весьма неприятным последствиям:[2]

образованию болезненных трофических язв, которые долго не заживают, а на последней стадии не заживают вообще и несут в себе риск инфицирования;

тромбофлебиту и тромбозу глубоких вен;

эмболии легочной артерии при отрыве тромба, что приводит к летальному исходу;

потери крови и болевому шоку при внутреннем или открытом кровотечении после разрыва варикозно расширенной вены.

Чтобы избежать таких осложнений, нужно обязательно обратиться к врачу. Если при обследовании подтвердится, что именно варикоз вызвал появление темных пятен на ногах, врач назначит лечение, которое поможет избавиться от венозной патологии и всех ее последствий.