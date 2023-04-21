Варикоз – распространенное хроническое заболевание, которое характеризуется длительным медленным развитием. На начальных стадиях оно протекает без ярко выраженных симптомов и может быть диагностировано лишь при проведении УЗИ вен – ультразвуковой допплерографии. При ранней диагностике варикоз гораздо легче лечить, можно даже обойтись консервативными методами. Пятна на ногах при варикозе появляются уже на пятой стадии – С4. Конечно, синяки и пятна на ногах могут возникать и по другим причинам, но если у вас диагностирован варикоз, ХВН, или Вы подозреваете наличие у себя венозной патологии по другим признакам, потемнение кожных покровов – серьезный повод обратиться к врачу.
Потемнение кожных покровов на ногах при варикозе
Почему появляются темные пятна на ногах при варикозе
Варикозная патология характеризуется нарушением оттока венозной крови из-за ослабления клапанного аппарата в поверхностных венах ног. Функционирование клапанов ухудшается, и они не справляются с удержанием крови, движущейся к сердцу, от возвращения в дистальные отделы вены. Возникает обратный ток крови (рефлюкс), в результате которого:
- кровоток замедляется, а венозная кровь скапливается в нижних отделах кровеносных сосудов. вызывая повышенное давление на их стенки;
- нарушается поступление обогащенной артериальной крови, из-за чего ткани ног испытывают недостачу кислорода и питательных веществ;
- от повышенного давления крови венозные стенки растягиваются и истончаются. В результате застоя крови, воспаляются и чернеют вены на ногах;
- через истонченные стенки вен происходит «пропотевание» эритроцитов в ткани и кожные покровы. Содержащийся в эритроцитах гемоглобин распадается с выделением пигмента – гемосидерина.
Основные причины появления темных пигментных пятен на ногах при варикозе:
- хроническое воспаление венозных стенок и прилегающих тканей;
- кислородное голодание тканей;
- накопление в кожных покровах гемосидерина;
- внутреннее кровотечение из-за разрыва варикозной вены.[1]
Насколько опасна пигментация на ногах при варикозе
Сами по себе темные пигментные пятна при варикозной патологии не опасны и приносят лишь косметический дискомфорт. Но пигментация кожи при варикозе свидетельствует о прогрессировании патологии и переходе ее в стадию, требующую скорейшего хирургического вмешательства, или о внутреннем кровотечении при разрыве вены. Дальнейшее затягивание с лечением может привести к весьма неприятным последствиям:[2]
- образованию болезненных трофических язв, которые долго не заживают, а на последней стадии не заживают вообще и несут в себе риск инфицирования;
- тромбофлебиту и тромбозу глубоких вен;
- эмболии легочной артерии при отрыве тромба, что приводит к летальному исходу;
- потери крови и болевому шоку при внутреннем или открытом кровотечении после разрыва варикозно расширенной вены.
Чтобы избежать таких осложнений, нужно обязательно обратиться к врачу. Если при обследовании подтвердится, что именно варикоз вызвал появление темных пятен на ногах, врач назначит лечение, которое поможет избавиться от венозной патологии и всех ее последствий.
К какому врачу обратиться при появлении пятен на ногах
Если у Вас появились темные пятна или черные вены на ногах, нужно записаться на прием к врачу-флебологу или сосудистому хирургу (ангиохирургу). Специалист проведет:
- опрос для выяснения клинической картины и сбора анамнеза;
- осмотр с пальпацией ног;
- диагностику с помощью аппарата УЗИ.
При подтверждении диагноза Вам будет рекомендована одна из малоинвазивных процедур или хирургическое вмешательство.[3]
Как остановить процесс пигментации кожи при варикозе
Современная медицина предлагает ряд малотравматичных способов, удаления варикозной вены без хирургической операции флебэктомии, что поможет остановить потемнение ноги при варикозе.
Одним из лучших методов решить эту проблему, который эффективен даже, когда появляются коричневые пятна на ногах при варикозе, является лазерная коагуляция (ЭВЛК). Ее преимущества:
- малоинвазивность, отсутствие разрезов и швов;
- проведение в амбулаторных условиях без общего наркоза и госпитализации;
- отличный косметический эффект;
- быстрое восстановление при ношении компрессии 1-2 недели.
Кроме того могут использоваться и другие малоинвазивные методы – лечение биоклеем VenaBlock, пенное склерозирование или минифлебэктомия.
Часто задаваемые вопросы о потемнение кожных покровов на ногах
Почему темнеет кожа при варикозе?
Кожа ног при варикозе темнеет из-за застоя крови в дистальных отделах вен. Это приводит к воспалению венозных стенок, кислородному голоданию тканей и просачиванию в них эритроцитов, которые распадаются, выделяя пигмент.
Как выглядят пигментные пятна на ногах при варикозе?
Пигментные пятна при варикозе бывают красного, коричневого или синего цвета. Они появляются без видимой причины, исчезают медленно или не проходят совсем, а возле них видны расширенные сосуды.
Источники:
- "Varicose Veins". medlineplus.gov. Retrieved 20 January 2019.
- Александр Васильев. Дисплазия соединительной ткани // ПостНаука. — 2014. — 24 октября.
- Г. М. Шерстюк, А. Р. Кантаровский, Амир Менерби // TERRA MEDICA № 3-4/2011 — Принципы лечения варикозного расширения вен нижних конечностей